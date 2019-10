Als Computer noch Computer sein durften

In unserem zweiten Retro-Heft gibt sich die ganze c't-Redaktion konsequent nostalgischen Gefühlen hin. Hach, das war aber auch schön, wenn man zum ersten Mal wirklich hochaufgelöste Grafik auf dem Atari ST oder gesamplete Musik auf dem Amiga bewundert hat (siehe dazu unsere ausführlichen Titelstories). Das eigentlich kostenpflichtige Rundumsorglos-Amiga-Paket Amiga Forever bekommen Leser des Hefts sogar gratis, mehr dazu auf Seite 69.

Doch auch mit nostalgieverklärtem Blick: Es ist nicht zu übersehen, dass man früher offenbar deutlich geduldiger war als heute. Damals hat es schon mal ein paar Sekunden gedauert, bis das DTP-Programm nach einem Tastendruck einen Buchstaben auf den Schirm gemalt hat. Ein Spiel von Kassette zu laden, dauerte sogar gerne mal mehrere Minuten. So viel Spaß das Wiedererleben der alten Hard- und Software auch macht - anschließend weiß man den modernen Rechner mit SSD dann umso mehr zu schätzen.

Trotz der aus heutiger Sicht beachtlichen Behäbigkeit war eines früher definitiv deutlich besser als heute. Computer durften echte Computer sein, mit denen man machen konnte, was man wollte. Zwar hatte Steve Jobs seinen Mac schon damals als "Appliance" gesehen, also als so etwas wie ein Haushaltsgerät, - aber auch darauf konnte man noch installieren, was einem in den Kram passte. Außerdem ließen sich viele Hardware-Probleme in Eigenregie mit dem Lötkolben beheben oder Selbstgebasteltes über die serielle Schnittstelle anschließen.

Inzwischen sind viele Geräte wie Tablets komplett abgeriegelt. An die Hardware kommt man nicht mehr und - noch viel schlimmer - man darf auch nur noch installieren, was in den Appstores angeboten wird. Was dem Hersteller nicht gefällt, darf die Kundschaft auch nicht benutzen (zum Beispiel Emulatoren) - weil der Hersteller freilich besser weiß, was die Kundschaft zu wollen hat. Man könnte das als wohlwollende Kuration bezeichnen. Gängelung trifft es aber mindestens genauso gut. So etwas gibt es bei Amiga, Atari & Co. nicht, hier können Sie sich austoben, wie Sie wollen. Wir hoffen, dass unser Heft nicht nur nostalgische Gefühle weckt - sondern auch Bastel-Inspirationen.

Jan-Keno Janssen

