Gestörtes Kontrastverhältnis Videodienst Apple TV+: Probleme mit Dolby Vision Beim Start seines Flatrate-Videodiensts wucherte Apple mit bester Bildqualität, inklusive HDR-Bildern im dynamischen Format Dolby Vision. Dann traten jedoch Probleme auf. Von Nico Jurran

Die Probleme begannen bei dem Anfang November gestarteten Flatrate-Videodienst Apple TV+ mit den fünften Folgen von „For All Mankind“, „The Morning Show“ und „See – Reich der Blinden“: Die aktuellen Episoden dieser Serien ließen sich auch im besten Fall nur noch mit HDR-Bild im statischen Format HDR10 anschauen, bei dem die Metadaten Farben und Kontrast nur einmal für das gesamte Video festlegen.

Alle bis dahin erschienenen Folgen der genannten Serien bekam man hingegen über passende Geräte im dynamischen HDR-Format Dolby Vision, bei dem die Studios die Informationen für den Bildeindruck Bild für Bild hinterlegen können.

Betroffen von dieser Einschränkung waren Nutzer mit Apples Medienplayer Apple TV 4K in Verbindung mit einem Dolby-Vision-tauglichen Fernseher und solche mit aktuellen LG-TVs, die Videostreams über Airplay 2 vom iPhone oder iPad wiedergaben.

Der Film „Hala“ startete bei Apple TV+ zunächst ohne Dolby Vision, obwohl das entsprechende Symbol auf der Übersichtsseite von Anfang an zu finden war.

Erst der Anfang

Viele Nutzer glaubten zunächst noch an eine kurze Störung – zumal sich am Apple TV 4K andere Apple-TV+-Inhalte weiterhin mit Dolby Vision anschauen ließen, darunter die von Anfang an komplett abrufbare Serie „Dickinson“ und die Dokumentation „Die Elefantenmutter“. Auch Apples Einzelabrufdienst iTunes lieferte Dolby Vision weiter wie gewohnt aus.

Doch die nächsten Folgen von „For All Mankind“, „The Morning Show“ und „See“ brachten keine Besserung, vielmehr verschlechterte sich die Lage bei Apple TV+ sogar: Nun waren auf einmal die Dolby-Vision-Fassungen aller bisherigen Episoden der drei Serien verschwunden. Und auch die neue Serie „Servant“ startete auf Apple TV+ nur mit HDR10. LG-TVs mit Airplay 2, Amazons Fire TV Stick 4K und der Fire TV Cube schalten bei den Titeln sogar auf Standard-Kontrastumfang (SDR) und teilweise HD-Auflösung runter.

Apple selbst gab zu der Entwicklung keine Stellungnahme ab. An Forenkommentaren ließ sich aber nachvollziehen, dass es an einigen Fernsehern Probleme mit der Dolby-Vision-Darstellung gegeben hatte. Die Rede war vor allem von einer fehlerhaften Farbdarstellung.

An einem von der c’t genutzten LG-TV der C8-Reihe in Verbindung mit dem Apple TV 4K traten bei der ursprünglichen Dolby-Vision-Übertragung allerdings keine Probleme auf; auch Leserrückmeldungen in diese Richtung erhielt die Redaktion nicht.

Workaround?

In Foren verbreitete sich jedoch schnell ein Workaround, wie sich das Apple TV 4K anweisen lässt, weiter alle Serien mit Dolby Vision auszugeben. Angeblich würde Apple weiterhin alle Serien mit Dolby Vision an das Apple TV 4K senden – und den Medienplayer lediglich bei See & Co. anweisen, daraus eine HDR-Version mit HDR10 zu generieren.

Bei dem Workaround deaktiviert man am Medienplayer unter „Video und Audio/An Inhalt anpassen“ die Funktion „An Dynamikbereich anpassen“. Allerdings ist umstritten, welche Auswirkungen diese Einstellung tatsächlich hat. Denkbar ist, dass das Apple TV 4K nur den HDR10-Datenstrom mit einem Dolby-Vision-Flag versieht, aber nicht wirklich dynamische Metadaten übermittelt.

Umkehr

Anfang Dezember starteten dann die Serie „Truth Be Told“ und der erste Film des Dienstes namens „Hala“. Lediglich der Premierentitel der Crime-Serie bot dabei Dolby Vision, ansonsten gab es abermals HDR10.

Zwei Tage später waren dann jedoch plötzlich alle Inhalte wieder in Dolby Vision am Apple TV 4K und in 4K mit HDR10 am Fire TV abrufbar. Eine Erklärung seitens Apple blieb abermals aus, sodass unklar ist, ob der Dienstebetreiber die Dolby-Vision-Probleme beseitigt oder nur dem Druck der Kunden ohne Bildfehler nachgegeben hat.

Keine Entwarnung gab es hingegen nach Angaben von Lesern bis zum Redaktionsschluss bei der Wiedergabe über Airplay 2 an LG-TVs. Sie lieferten weiter nur HD-Auflösung und SDR. (nij@ct.de)