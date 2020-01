Bildbearbeitung mit neuem Workflow Phase One hat mit Version 20 der Bildbearbeitung Capture One auf Anwender-Feedback reagiert. Zu den Neuheiten gehören Editierfunktionen für HDR-Bilder und eine gestraffte Bedienführung.

Capture One 20 bietet zur Optimierung von HDR-Fotos Schieberegler für Schwarz- und Weißpunkt, Spitzlichter und Schatten.

Die für Windows und macOS verfügbare Bildbearbeitung Capture One ist jetzt mitsamt zahlreichen Tutorials und Webinar-Ankündigungen unter captureone.com zu besichtigen. Version 20 unterscheidet sich vom Vorgänger Capture One 12 durch einen überarbeiteten Farbeditor. Über dessen Registerkarte „Basis“ kann man das Farbspektrum eines Bildes nun in acht statt bisher sechs Bereichen mit Schiebereglern editieren – neuerdings auch gezielt für jede Ebene. Senkrechte und waagerechte Bewegungen des Mauszeigers verändern in Echtzeit Helligkeit und Sättigung eines angeklickten Bildbereichs.