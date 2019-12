Ab 4. Januar 2020 im Handel und auf ct.de

Tschüss, Festplatte: Günstige SSDs ab 2 TByte

Wenn der Speicherplatz knapp wird, steckt man einfach noch eine Festplatte dazu – oder nimmt eine leise und schnelle SSD. Denn SSDs mit 2 Terabyte Speicherplatz gibt es aktuell für weniger als 200 Euro. Ein gutes Dutzend haben wir getestet; außerdem erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf achten müssen.

Videoschnitt für Einsteiger

Ob Smartphone, Actioncam oder DSLR: Um Videos aus so unterschiedlichen Kameras zu bearbeiten, braucht man eine Software, die mit Material in vielen verschiedenen Formaten souverän umgeht. Was die aktuellen, günstigen Einsteigerprogramme fürs Videoschneiden draufhaben, verrät unser Test.

Windows 10 für Umsteiger

Wer bislang noch Windows 7 nutzte und nun wegen des Support-Endes auf Windows 10 umsteigt, muss sich zwangsläufig umgewöhnen. Der Lohn dafür ist eine ganze Reihe von nützlichen Funktionen, die dem Oldie noch fehlten. Wir helfen dabei, das Beste aus dem Umstieg zu machen.

Kraft für jede Lebenslage

Exoskelette verleihen zusätzliche Kraft und schonen Gelenke und Rücken. Einige Industriearbeiter kommen damit schon heute leichter durch den Tag. c’t berichtet aus der Forschung: Exoskelette können auch die Hausarbeit erleichtern oder Pflegebedürftigen wieder auf die Beine helfen.

Kinderschutz neu gedacht

Smartphone, Konsole & Co. üben einen medialen Dauerreiz auf Kinder und Jugendliche aus. Jüngere Kinder kann man mit Betriebssystem-Bordmitteln schützen. Später müssen Eltern klare Absprachen treffen und durchsetzen. Medienpädagogen geben Tipps dafür.