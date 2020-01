SSDs: die 16-TByte-Grenze Viel Speicherplatz auf kleiner Stellfläche, das versprechen SSDs im Rechenzentrum.

Bereits auf dem Flash Memory Summit vor mehr als drei Jahren zeigte Samsung seine 32-TByte-SSD PM1643a – erhältlich ist sie immer noch nicht.

Intel etwa hat dafür das „Ruler“-Format entwickelt, um bis zu 1 Petabyte Speicher in einem Rack-Einschub mit einer Höheneinheit (1 HE) unterzubringen. 32 SSDs mit jeweils 32 TByte wären dazu notwendig – aber die bisher lieferbaren E1.L-SSDs fassen maximal 16 TByte. Dabei hatte Intel schon vor einem Jahr 32-TByte-Module in Aussicht gestellt.