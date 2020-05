App-gefahren Mobile Apps für Motorradfahrer Nicht nur am Auto-Armaturenbrett, sondern auch am Motorradlenker bringt das Smartphone viel Zusatznutzen – mit den passenden Apps. Kann es auch spezielle Motorrad-­Navigationsgeräte ersetzen? Von Stefan Wischner

Ob ein Smartphone am Motorrad besser ist als ein spezielles Motorrad-­Navigationsgerät wie die TomTom-Rider- und Garmin-zumo-Serien, wird in einschlägigen Foren und auf Motorrad-­Stammtischen kontrovers diskutiert. Beide Seiten haben valide Argumente: Motorrad-Navigationsgeräte sind teurer als das ohnehin schon vorhandene Smartphone oder ein günstiges China-Outdoor-Gerät. Dafür sind sie robuster, wasserdicht, stecken zumeist in stabileren Halterungen mit integrierter Stromversorgung und lassen sich dank resistivem Touchscreen auch mit Handschuhen bedienen. Jedoch ist man auf die fest installierte und nicht von jedem geliebte Routensoftware festgelegt. Hier punktet das Smartphone: Es bietet nicht nur die Auswahl zwischen zahlreichen Navigations- und Tourenplanungs-Apps, sondern auch jede Menge anderer nützlicher Programme und eignet sich sogar als digitales Zusatzinstrument.

Manche der im Folgenden vorge­stellten Apps sind nur sinnvoll, wenn das Smart­phone im Sichtbereich des Fahrers angebracht ist. Theoretisch reicht das Kartenfach im Tankrucksack; zu bevorzugen sind aber spezielle Halter mit Klemmschellen für den Rohrlenker oder Schraubbefestigungen für die Spiegelhalterung. Alternativ lassen sich wasserdichte ­Taschen mit Klarsichtdeckel festzurren. Die Preise beginnen bei deutlich unter 20 Euro für Klemmhalterungen und etwa dem Doppelten für Taschen. Es gibt auch noch teurere Lösungen, wie zum Beispiel das durchdachte SP-Connect-System mit Klickverschluss und unterschiedlichen Halterungen für 60 bis 100 Euro. Für manche Anwendungen kann das Smartphone aber auch in der Jackentasche bleiben – hat man ein Headset im Helm eingebaut und begnügt sich mit Sprachansagen, sogar für die Navigation.