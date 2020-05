Bild: Thorsten Hübner Web ohne HTML Web-Applikationen in Java entwickeln mit Vaadin Wer als Java-Entwickler eine Web­anwendung schreiben, aber dafür nicht mit der Programmiersprache brechen will, für den heißt die Lösung Vaadin. Damit entwickelt man reine ­Java-­Anwen­dungen, die eine zeitgemäße Web-UI ausliefern. Von Mark Stehr

Bullshit-Bingo wurde extra für Besprechungen erfunden, in denen es sinnentleerte Buzzwords und abgedroschene Floskeln hagelt. Statt unter der Phrasendrescherei zu leiden, spielt man lieber vergnüglich mit Kollegen Bingo. Möchte man als Java-Entwickler das Spiel mal schnell als Webanwendung umsetzen, ohne gleich eine neue Programmiersprache lernen zu müssen, ist das ­Framework Vaadin die richtige Wahl.

Mit Vaadin können Sie Web-Anwendungen komplett in Java schreiben, ohne sich mit HTML, CSS oder JavaScript herumschlagen zu müssen – Vaadin generiert einen Webserver aus reinem Java-Code, der all das ausliefert. Das Framework ist in Version 14 technisch auf einem topaktuellen Stand und nutzt (anders als frühere Versionen) Web Components, was Kompatibilität mit allen wichtigen Browsern sicherstellt.