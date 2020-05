Bild: Thorsten Hübner Go on Einstieg in das Programmieren mit Go, Teil 2 In Go entstehen effiziente Kommandozeilenprogramme und Serverdienste für alle gängigen oder exo­tischen Betriebssysteme. Im zweiten Teil unserer Reihe lernen Sie Go-­typische Sprachkonstrukte und ­Fehlerbehandlung kennen. Von Jan Mahn

Wie Sie auf Ihrer Entwicklermaschine eine Umgebung schaffen, um Ihre ersten Anwendungen in Go zu entwickeln und zu kompilieren, haben wir in c’t 9/2020 vorgestellt [1]. Neben den Fähigkeiten des Compilers stand vor allem das moderne Paketmanagement „Go Modules“ im Mittelpunkt – darüber können Sie schnell Bibliotheken anderer Entwickler in eigene Projekte einbinden.

Um den Code selbst ging es aber nur am Rande. In diesem zweiten Teil der Reihe soll die Beispielanwendung, ein einfacher News-Reader für die Kommandozeile, etwas dazu lernen. Auf dem Weg begegnen Sie typischen Sprachkonstrukten, klassenloser Objektorientierung und Fehlerbehandlung.