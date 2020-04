Bild: Albert Hulm Tippen mit Stil Die Tastatur anpassen unter Windows Vielen Anwendern ist die Feststell­taste auf ihrer Tastatur, auch Caps Lock genannt, ein Dorn im Auge: Man erwischt sie häufig unbemerkt und aus Versehen und tippt dann alles IN gRO?BUCHSTABEN. Dabei könnte man den Platz, den sie belegt, doch sinnvoller nutzen. Wir zeigen, wie das gelingt und wie man auch ­andere ­Tasten umwidmen kann. Von Hajo Schulz

Schon unzählige Male wurde orakelt, dass die Tastatur ganz bestimmt demnächst aufs Altenteil geschickt und durch alternative Bedienmethoden per Sprache, Touch oder freihändige Gesten ersetzt wird. Bislang ist keine dieser Prophe­zeiungen eingetreten – im Gegenteil: ­Power-User, Entwickler und die meisten Textschaffenden lassen sogar die Maus links liegen und bedienen ihren PC ausschließlich per Tastatur.

Perfekt ist sie aber nicht. Zu den regelmäßig beklagten Nervereien gehört, dass sich auf gängigen Ausführungen Tasten befinden, die man praktisch nie braucht. Schlimmer noch: Die eine oder andere davon erwischt man immer mal wieder unbemerkt aus Versehen und ärgert sich dann, dass der Rechner in der Folge nicht das tut, was man eigentlich von ihm will.