Anti-Schräg-Guck Business-Notebook Dell Latitude 7400 mit Privacy-Bildschirm Dell stattet sein hochwertiges ­Business-Notebook Latitude 7400 optional mit einem Privacy-Bildschirm aus – den aber nicht alle ­Kunden erwerben können. Von Florian Müssig

Kürzlich hatten wir zwei mit Privacy-­Bildschirmen ausgestattete14-­­­Zoll-­Notebooks von HP und Lenovo getestet und die dahinterliegende Technik erklärt. Zu den Big Three der Business-Notebook-Hersteller gehört noch Dell – und tatsächlich gibt es auch im Latitude-Portfolio Notebooks mit SafeScreen genannten Bildschirmen, die den Blickwinkel auf Knopfdruck einschränken. Das hier getestete Latitude 7400 ist ein solches Notebook und mit 14-Zoll-Bildschirm das Äquivalent zu den bereits näher betrachteten HP- und Lenovo-­Notebooks [1, 2].

Der Haken: Während man die Notebooks von HP und Lenovo problemlos auch als interessierter Privatkäufer in Ausstattungsvarianten mit Privacy-Bildschirmen bestellen kann, besteht diese Möglichkeit bei Dell nicht. Das SafeScreen-­Display gibt es wie auch ein integriertes LTE-Modem weder in Fachhandelskonfigurationen noch als Option in Dells Webshop, sondern ausschließlich im Projektgeschäft – also wenn Firmen-­Admins über Ausschreibungen eine größere Ladung Notebooks für Außendienstler samt zugehörigen Dienstleistungen einkaufen.