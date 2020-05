Schnäppchenkonsole Playstation Classic als Universal-Retrokonsole Die 40 Euro günstige Mini-Spiel­konsole Playstation Classic lässt sich kinderleicht zu einer Universal-­Emulationskonsole machen. Das Tolle: Man muss dafür keine Software modifizieren, sondern nur einen USB-Stick einschieben. Von Jan-Keno Janssen

Die Miniversion der Playstation 1, die Ende 2018 in den Handel kam, war für Sony kein Glückgriff: Die Kundschaft kritisierte sowohl die Auswahl der 20 vorinstallierten Spiele als auch die Emulation selbst. Nicht nur ruckelten einige Titel, obendrein hatte Sony die langsameren 50-Hertz-PAL-Versionen statt der flüssigeren 60-Hertz-US-Varianten ausgewählt. Wenige Handgriffe lösen diese Probleme jedoch – und machen aus der ungeliebten Minikonsole obendrein noch ein taugliches Abspielgerät für etliche alte Spiele, zum Beispiel für Super Nintendo, Sega Megadrive, N64, Amiga oder C64.

Die Hardware der Playstation Classic ist leistungsstark: Als System-on-Chip kommt ein MediaTek MT8167A mit vier Kernen und 1,5 GHz zum Einsatz, gepaart mit PowerVR-GE8300-GPU und 1 GByte RAM. Das entspricht ungefähr den Spezifikationen des ebenfalls für Retrospiel-Emulationen beliebten Raspberry Pi 3B. Was allerdings für die PS Classic spricht: Sie kostet zurzeit mit rund 40 Euro ungefähr genauso viel wie die blanke Raspberry-Pi-Platine, bringt aber neben einem neckischen Gehäuse im Playstation-1-Design zwei Original-Playstation-Controller plus HDMI-und USB-Kabel mit. Man muss also im Unterschied zum Raspi außer einem USB-Stick nichts extra kaufen, um losdaddeln zu können.