3D-Modellierung leicht gemacht Die App display.land verwandelt ­Alltägliches in 3D-Kulissen und ­Requisiten.

Mit der Mobil-App display.land lassen sich reale Objekte und Orte mit dem iPhone- oder Android-Smartphone scannen, in ein 3D-Modell umwandeln und digital bearbeiten. So können Spieleentwickler etwa das eigene Auto oder Wohnzimmer ins Spiel integrieren. Auch in der Videoproduktion lassen sich die Scans verwenden, zum Beispiel wenn Requisiten in einer Szene fehlen.

Die App arbeitet mit Photogram­metrie – einer Technik, die normalerweise einen leistungsfähigen Rechner und viele einzelne Fotos erfordert. Stattdessen nimmt display.land Videos auf und schickt diese zur Verarbeitung auf den Server des Herstellers. Sobald eine Internetverbindung besteht, wird das Video hochgeladen und dort verarbeitet. Ist man offline unterwegs, kann man das später nachholen.