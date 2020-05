Original und Fälschung /e/: Google-freies Android mit eigenem Cloud-Dienst Wer nicht will, dass sein Smartphone etliche Nutzer- und Telemetriedaten an Google sendet, greift zu einem Custom-ROM. Vielen von denen ­fehlen aber praktische Funktionen. Die Android-Alternative /e/ verspricht, einiges besser zu machen. Von Stefan Porteck

Wer Wert auf Datenschutz legt, fühlt sich mit Android selten wohl, denn viele Apps aus dem Play Store nutzen diverse Werbe-Tracker oder senden über Google-­APIs weitere Telemetriedaten und Absturzberichte an Google. Android selbst ist ebenfalls nicht gerade datensparsam. So werden unter anderem Nutzungsstatistiken, der Suchverlauf und Standortdaten an Google-­Server geschickt. Viele der Übertragungen lassen sich – mehr oder weniger – leicht ausschalten [1], doch wer Google gar keine Daten mehr zukommen lassen will, kommt an einem Custom-ROM nicht vorbei.

Das Problem dabei: Android funktioniert gerade deshalb so gut, weil es eng mit unzähligen von Googles Cloud-Diensten verzahnt ist. Bei Custom-ROMs fehlt dieser Komfort. Schlimmer noch: Viele Schnittstellen, etwa zur Standortbestimmung, sind nicht mehr Teil von Android selbst, sondern der sogenannten Google-­Play-Dienste. Fehlen diese bei einem Custom-ROM, funktionieren etliche Apps von Drittanbietern auch nicht mehr.