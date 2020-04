Kannste (dir) klemmen! Samsungs 4K-Büromonitor S32R750 mit Platzsparfuß Viel Bildschirmfläche bei wenig Platzbedarf auf dem Schreibtisch verspricht Samsungs 32-Zöller wegen seiner Klemmbefestigung. Von Benjamin Kraft

The Space nennt Samsung seine Monitorreihe mit dem Fuß, den man per Schraubzwinge am Schreibtisch befestigt. Dadurch hat der S32R750 einen geradezu zierlichen Fußabdruck und fährt das ­Gegenprogramm zu beinahe allen aktuellen Samsung-Displays mit ihren ausladenden Spreizfußständern.

Der Platzsparansatz setzt sich im ­Detail fort: Um Kabelsalat zu vermeiden, dockt das Stromkabel des externen Netzteils am HDMI-Kabel an, das sich an der Monitorseite dann wieder verzweigt. Dieses Y-Kabel klemmt man zudem in eine der zwei Kabelführungen im Rücken des Ständers. Sehr ordentlich!