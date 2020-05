Post lagernd MailStore hilft, E-Mails revisions­sicher zu archivieren, und wartet mit einer umfangreichen Nutzerverwaltung auf.

Das Archivierungsprogramm MailStore vom gleichnamigen Hersteller kann in seiner Server-Version mit hunderten Mail-­Accounts umgehen. Es übernimmt E-Mail etwa vom lokalen Outlook- oder Thunderbird-Client oder bezieht sie direkt von einem Exchange- oder IMAP-Mailserver und legt sie in einem komprimierten und verschlüsselten Archiv ab. Auch schon gespeicherte Nachrichten, zum Beispiel PST-Dateien aus Outlook oder EML-Dateien, kann man in ein solches Archiv übernehmen.

Die Software schützt die archivierten Mails vor Verlust und schließt heimliche Manipulationen aus. Die Suchfunktionen von MailStore sind mächtiger als die der meisten E-Mail-Clients; zum Beispiel kann man gezielt nach Dateinamen und -inhalten in Anhängen suchen, sodass man archivierte Mails unbesorgt aus dem Eingangspostfach löschen und Speicherkontingente auf externen Mailservern entlasten kann. MailStore verwendet individuelle Profile mit jeweils eigenen Suchindizes für mehrere Benutzer. Diese Profile geben an, welche Mails aus welchem Zeitraum mit oder ohne Anhänge archiviert werden sollen.