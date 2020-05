Teurer Spaß OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro & Xiaomi Mi 10 Pro Preise um die 1000 Euro zahlen die Kunden mittlerweile auch für die neuen Top-Smartphones von OnePlus, Oppo und Xiaomi. Mit 5G, schnellen Displays und tollen Kameras können sie sich auch sonst mit Samsung & Co. messen. Von Patrick Bellmer und Robin Brand

Langgezogene, riesige Displays mit winzigem Guckloch für die Frontkamera vorne und mächtige Kamerapaletten hinten: Das ist das Rezept für High-End-Smartphones 2020. Da machen die Neulinge von OnePlus, Oppo und Xiaomi keine Ausnahme. Das OnePlus 8 Pro treibt es auf der Rückseite wahlweise bunt – mit knalligem Grün und Blau; wir hatten die schwarze Version im Test. Oppo verwendet beim Find X2 Pro für die Rückseite statt dem allgegenwärtigen Glas schickes Kunstleder. Xiaomis Mi 10 Pro wirkt im Vergleich etwas bieder.

Waren es im vergangenen Jahr vor allem die Kameras, über die sich die Smartphone-Hersteller zu profilieren versuchten, sind es in diesem Jahr auch die Displays. Mehr Hertz heißt die Devise. Das Xiaomi zeigt bis zu 90, OnePlus und Oppo bis zu 120 Bilder pro Sekunde – allerdings nur, wenn Inhalte in der entsprechenden Qualität vorliegen. Das ist ein Vorteil für jene, die viel am Smartphone spielen (sofern das Spiel für die höhere Wiederholfrequenz optimiert ist) oder die sich an ruckeligen Scrollbewegungen stören. Mit höherer Wiederholrate wirkt der Bildaufbau flüssiger, Schrift bleibt auch beim langsamen Scrollen scharf. Der Preis: eine rund 20 Prozent kürzere Akkulaufzeit. In vielen Fällen allerdings, beispielsweise bei Spielen und Streaming-­Apps, deren Bildinhalte in geringerem Tempo aktualisiert werden, schalten die Geräte automatisch in den 60-Hz-Modus zurück.