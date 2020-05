MQTT-Werkzeugkasten Wer viel mit IoT-Geräten arbeitet, die sich per MQTT unterhalten, braucht auch einen ordentlichen MQTT-Client. MQTT-Explorer macht das IoT-Geschnatter übersichtlich.

Hat man den MQTT-Explorer das erste Mal für die Analyse von MQTT-Daten eingesetzt, will man ihn danach nicht mehr missen. Er bietet ein paar clevere Funktionen und Ansätze, die bei der Arbeit helfen. So zeigt er die Topics auf dem Broker nicht wie die meisten Clients als Liste an, sondern sortiert diese hierarchisch und macht sie so übersichtlich und leicht erfassbar.

Das Programm speichert alle empfangenen Pakete, kann so eine Historie der Pakete anzeigen und Veränderungen visualisieren. Die Arbeit mit numerischen Werten ist dank optionaler Verlaufskurven einfach. Die Darstellung der Kurven kann man zusätzlich konfigurieren.