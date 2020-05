Mächtiges Spielzeug PowerToys gab es schon einmal für Windows 95 bis XP. Ihr wohl populärster Bestandteil war das Programm TweakUI, das zahlreiche undoku­mentierte Systemeinstellungen erschloss. Ganz so konspirativ geht es in der Tool-Sammlung nicht zu, die Microsoft jetzt unter dem traditionsbehafteten Namen entwickelt.

Die neuen Windows PowerToys bestehen in der ersten Ausbaustufe aus sechs Modulen. Dazu kommt eine App, in der man diese einzeln ein- und ausschalten sowie ihr Verhalten feineinstellen kann. Die meisten Tools sowie die Einstellungen sind in der derzeit verfügbaren Vorabversion bereits zu sehen oder schon fertig. Die komplette Sammlung soll im September dieses Jahres das Beta-Stadium verlassen.

Zu den Tools, die bis auf die Übersetzung ins Deutsche einen fertigen Eindruck machen, gehört ein Shortcut Guide. Er meldet sich zu Wort, wenn man die Windows-Taste einen Augenblick gedrückt hält, und listet alle Tastenkombinationen auf, die in Verbindung mit dieser Taste eine besondere Windows-Funktion auslösen.