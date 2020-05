Bild: Albert Hulm Mit dem Smartphone ins Mathe-Abi Freies Computeralgebrasystem GeoGebra: Testlauf in Prüfungen Das kostenlose Computeralgebra­system GeoGebra wandelt das Smartphone zum grafikfähigen ­Taschenrechner – perfekt für den Schulunterricht. Dank ab­gesichertem Modus kann man es sogar in Prüfungen benutzen, von einfachen Klassenarbeiten bis hin zum Abitur. Wie gut das funktioniert, untersucht ein Schulversuch an ­bayerischen Gymnasien. Von Ewald Bichler

Anstatt viel Geld für einen grafikfähigen Taschenrechner auszugeben, kann man im Mathe-Unterricht auch mit dem Computeralgebrasystem (CAS) GeoGebra arbeiten. Vorteil: Es ist Open Source, kostet nichts und läuft auf diversen Mobil- und Desktop-Geräten. Nachteil: Für Prüfungen ist GeoGebra nicht überall zugelassen. In Sachsen und Nordrhein-Westfalen ist es beispielsweise schon erlaubt, in Bayern noch nicht. Doch das könnte sich bald ändern. Zehn bayerische Gymnasien testen GeoGebra seit einigen Jahren in einem Feldversuch auf Herz und Nieren.

Mit der Software kann man Berechnungen ausführen, Terme umformen, Gleichungssysteme lösen, Funktionen analysieren sowie geometrische Zusammenhänge in 2D und 3D untersuchen. Es gibt eine Browser-Version sowie eigenständige Apps für Windows, macOS, iOS und Android. Eine ausführliche Funktionsbeschreibung finden Sie in ct’22/2017 und Praxis in c’t 23/2018 [1, 2].