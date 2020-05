Bassmassage Das kabellose In-Ear-Headset JBL Live 300TWS setzt auf extreme Bassbetonung, die Sie mit unseren Tipps ausgleichen können.

Das JBL 300TWS nimmt als komplett kabelloses Headset per Bluetooth 5.0 Kontakt zu Smartphones und anderen Zuspielern auf. Die In-Ears sitzen recht fest im Ohr und passen sich dank drei mitgelieferter Gummimanschettenpaare in verschiedenen Größen den meisten Ohren an. Zusätzliche Gummifinnen konnten den Sitz nicht verbessern, da sie sich nicht richtig in unsere Ohren ­einhakten. Bei wilden sportlichen Ak­tivitäten können die Stöpsel heraus­rutschen.

Obwohl die In-Ears kein aptX unterstützen, fällt die Übertragungsverzögerung vergleichsweise kurz aus: Lediglich 42 Millisekunden maßen wir an einem Macbook Pro – viele andere Bluetooth-Hörer haben vier- bis fünfmal so lange Zeiten. Videos laufen selbst dann lippensynchron, wenn die Latenz nicht per Software ausgeglichen wird.