Zahlen, Daten, Fakten Preisvergleichs- und Einkaufs-Portale Von Michael Link

Nie war es so einfach, Meinungen und Daten über Waren oder Dienstleistungen zu finden. Dutzende von Vergleichsportalen im Netz listen Preise, viele Shopping-Portale bieten Rezensionsmöglichkeiten. Ungebremst ist aber weder das Vertrauen in die Preisangaben noch das in die Rezensionen – vielen ist bewusst, dass etwa bei Amazon viele Fake-Bewerter aktiv sind. Die kaum oder gar nicht besetzten Kategorien bei Yelp zeigen, dass Internetnutzer wählerisch sind, was sie wo rezensieren und suchen.

Bei Preisvergleichen lohnt zwar die Recherche auf mehreren Portalen. Für Nutzer ist es aber kaum erkennbar, dass viele davon vom gleichen Suchmaschinenanbieter betrieben werden, sodass die Vergleichsmöglichkeiten also nicht so groß sind, wie sie scheinen.