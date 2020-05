Gut vernetzt Server-Mainboard für LGA1151v2-CPUs Passend zu den Xeon-E-2x00-Prozessoren für kleinere Server bietet Intel mit dem M10JNP2SB auch ein fernwartbares, mit vier GBit-Ethernet-Ports ausgestattetes Mainboard für bis zu 128 GByte ECC-RAM an. Von Carsten Spille

Nicht alle Server müssen gleich Dickschiffe mit Dutzenden von Prozessorkernen und Terabyte-weise Arbeitsspeicher sein. Manche Firmen sind auch mit weniger Rechenleistung zufrieden, benötigen aber dennoch Server-Features wie ECC-geschützten Arbeitsspeicher, Fernwartung per BMC und mehrere physisch separierte Netzwerke. Für diese Einsatzzwecke hat Intel die Xeon-Prozessoren der Serien E-2100 und E-2300 im Programm, die wie Core-i-Prozessoren in Boards mit der Fassung LGA1151v2 Platz finden. Ein attraktives Board dafür bietet Intel mit dem M10JNP2SB selbst an: Es hat den oft eher für Workstations genutzten C246-Chipsatz und nimmt außer den bis zu achtkernigen Xeons auch 32 GByte große UDIMM-Speichermodule auf. Dazu gibt es vier GBit-Ethernet-Ports, acht SATA-6G-Anschlüsse, viermal USB 3.2 Gen 2, zwei DisplayPorts sowie einen Base­board Management Controller (BMC) mit eigenem Netzwerkanschluss und VGA-Ausgang.

Server-Spezialitäten

Auch wenn die Xeon E3-2x00 dieselben Siliziumchips wie die PC-Prozessoren Core-i-9000 verwenden, gibt es Unterschiede, die sich auch bei den meist teureren Serverboards widerspiegeln [1]. Einer der wichtigsten: Nur Boards mit den Chipsätzen C242 und C246 unterstützen Speicher mit Error Correction Code (ECC), der vor 1-Bit-Speicherfehlern schützt und damit die Wahrscheinlichkeit nicht behebbarer Speicherfehler deutlich verringert. Für Server ist ein unterbrechungsfreier Betrieb (Reliability-of-Service, RAS) besonders wichtig. Daher lässt der in die CPU integrierte Speichercontroller auf dem M10JNP2SB auch eine Spiegelung der betriebswichtigen Speicherinhalte (Memory Mirroring) zu, bei der eine vollständige Kopie der Daten an anderer Stelle im RAM vorgehalten und aktualisiert wird.