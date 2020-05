Auf der eigenen Wolke Cloud-Office ohne Google und Microsoft OnlyOffice ist eine Alternative zu den Office-Diensten von Google und Microsoft, die auch auf einem eigenen Server laufen kann. Dank lokal installierbarer Programme bietet es sich auch als Cloud-freies und kostenloses Office-Paket an. Von Stefan Wischner

Das relativ unbekannte, quelloffene OnlyOffice aus Riga in Lettland unterscheidet sich von Google Docs und Microsoft Office Online in einigen wesentlichen Punkten. So setzt es für die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer keine fremden Cloudspeicher voraus, sondern enthält eine Komponente, die sich auf selbst gehosteten Servern installieren lässt. Im letzten Jahr ist der Hersteller eine Partnerschaft mit Nextcloud eingegangen; in der aktuellen Nextcloud-Version gehört Only­Office sogar zum Installationsumfang.

Außer den klassischen Office-Programmen bietet OnlyOffice auch Projektplanungs-, CRM- und Dokumentenmanagement-Module. Dieser Artikel konzentriert sich aber auf die Editoren für Texte, Tabellen und Präsentationen. Von OnlyOffice gibt es außer den Web-Editoren auch lokal installierbare Versionen für Windows, macOS und Linux. Die ermöglichen die Zusammenarbeit via Cloudspeicher genauso wie die Arbeit mit lokal abgelegten Dateien.