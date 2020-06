Tapferes Schneiderlein Kostenloses Schnittprogramm für Amateure und Engagierte: FXhome HitFilm Express 14 Kostenfrei mit Anspruch: Das Schnittprogramm HitFilm stammt von einer Profi-Software ab. Trotz reduziertem Funktionsumfang wendet es sich aber nicht nur an Einsteiger, sondern auch an engagierte Video-Cutter. Von Joachim Sauer und Philipp Mohaupt

FXhome kennt man vor allem als ­Entwickler hochwertiger Ignite-Effekt-­Plug-ins. Doch der englische Software­hersteller bietet mit HitFilm auch eine ­eigenständige Schnittsoftware an. Dabei gibt es neben der kostenpflichtigen, eher professionell ausgerichteten Variante namens HitFilm Pro auch eine kostenfreie Variante: HitFilm Express. Sie hat zwar weniger Funktionen, richtet sich aber dennoch an Fortgeschrittene und Engagierte und ist vor allem durch die Compositing-Komponente inklusive Titelgestaltung interessant.

Die Oberfläche von HitFilm Express ist ­modern, flexibel und reagiert prompt. Für eine flüssige Vorschau lässt sich deren Qua­lität auf schwächeren Rechnern der bereitstehenden Hardware anpassen.

HitFilm Express 14 liegt nur in Englisch vor und lässt sich ebenso wie die Vorgänger kostenfrei auf der Herstellerseite herunterladen; dort bietet FXhome außer­dem mehrere kostenpflichtige Optionen an, die sich in puncto Ausstattung unterscheiden. Der Download erfordert einen kostenlosen Account bei FXhome.