Smarte Sensor-Insel Fenstersensor, Bewegungsmelder und Taster von Xiaomi Mit der EU-Version des Smart Sensor Kits liefert Xiaomi ein Smart-Home-Starter-Set mit Gateway, das den ­hiesigen Vorstellungen von Datenschutz entgegenkommen soll. Von Sven Hansen

Das Smart Sensor Kit von Xiaomi ist schon seit Längerem direkt aus China erhältlich. Nun bietet es der Hersteller auch in einer EU-Version an, die sich – bei identischer Hardware – vor allem durch eine veränderte Cloud-Anbindung unterscheiden soll.

Zentrale Komponente ist der Mi Control Hub, den man wie ein übergroßes Nachtlicht direkt in einer Steckdose platziert. Er kommuniziert per WLAN im 2,4-GHz-Band und bindet per ZigBee die im Set enthaltenen Komponenten an. In der schick gemachten Verpackung stecken gleich fünf von ihnen: zwei Tür-/Fenster-Sensoren mit Reed-Relais-Technik, ein Taster und zwei passive Infrarot-Sensoren (PIR). Alle werden von einer Knopfzelle gespeist, die bis zu zwei Jahre halten soll. Die Komponenten sind erfreulich klein: Die Bewegungsmelder messen gerade einmal 3,4 Zentimeter in der Höhe und wiegen 10 Gramm.