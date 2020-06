Bild: Albert Hulm Reden wir über Geld Der IT-Jobmarkt zeigt sich krisenfest Die IT-Branche braucht dringend Fachkräfte. Das sorgt für gute ­Gehälter. Erfreuliche Bedingungen für IT-Fachleute auf Jobsuche – doch für viele von ihnen steht das Gehalt gar nicht an erster Stelle, sagen ­Experten. Von Dorothee Wiegand

Für den aktuellen „Xing Gehaltsreport 2019“ fragte das Karrierenetzwerk seine Mitglieder, ob sie ihr aktuelles Gehalt für angemessen hielten. Mehr als die Hälfte, nämlich 56 Prozent der Befragten in Deutschland antworteten darauf mit „nein“. Etwas weniger unzufrieden zeigten sich die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz, von denen 46 beziehungsweise 43 Prozent nicht mit ihrem aktuellen Gehalt einverstanden waren. Die Befragung fand im Herbst 2018 online statt. Teilnehmer waren 17.000 aktive Xing-­Mitglieder aus Deutschland sowie gut 2500 Nutzer aus Österreich und ebenso viele aus der Schweiz; ausgenommen waren Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, Selbstständige, Freiberufler und Studierende. Diese und alle im Folgenden erwähnten Studien finden Sie über ct.de/y3ej.

Unter Informatikern dürfte die Zufriedenheit mit ihrem Gehalt höher sein. Denn ein Faktor für die Höhe des Verdienstes ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, und die ist bei IT-Fachkräften im Jahr 2019 erneut deutlich gestiegen. Das belegen etwa die Zahlen des Branchenverbands Bitkom: Ende 2019 fehlten in Deutschland 124.000 IT-Fachkräfte. Laut Bitkom entspricht das einem Anstieg um 51 Prozent gegenüber 2018, als 82.000 IT-Stellen vakant waren. 2017 hatte Bitkom Research erst 55.000 offene ­Stellen ermittelt – innerhalb von zwei Jahren hat sich die Zahl der unbesetzten IT-Stellen also mehr als verdoppelt. ­Jeweils im September befragt Bitkom ­Research im Auftrag des Verbandes Unternehmen ab drei Mitarbeitern aus allen Branchen; an der Befragung für die aktuelle Studie nahmen 856 Geschäftsführer und Personalverantwortliche teil.

Was darf ich verlangen?

Doch auch wenn die Unternehmen händeringend IT-Personal suchen, sollte man im Vorstellungsgespräch oder bei Gehaltsverhandlungen keine unangemessen hohen Forderungen stellen. Damit beweist ein Job-Kandidat, dass er schlecht vorbereitet ist oder sich womöglich überschätzt. Beides sind häufige Gründe für das Scheitern einer Bewerbung. Andererseits möchte sich niemand unter Wert verkaufen. Fragen wie „Was kann man als Java-Entwickler mit drei Jahren Berufserfahrung verlangen?“ sind daher nur zu verständlich, lassen sich aber nicht mit einem exakten Eurobetrag beantworten. Denn die Höhe des Gehalts hängt in der IT-Branche von vielen Einzelfaktoren ab.

Außer den offensichtlichen Faktoren wie Qualifikation und Berufserfahrung hat auch die Branche Einfluss auf die Höhe des Gehalts. So finden IT-Fachkräfte in Banken und Versicherungen, Maschinenbau, Autoindustrie, Forschungs- und Beratungsunternehmen traditionell überdurchschnittlich gute Rahmenbedingungen vor. Bei IT-Stellen in der Energiewirtschaft liegt das Gehalt in der Regel im mittleren Bereich, bei solchen im öffentlichen Dienst, in Medienunternehmen, im Gesundheitswesen oder im Großhandel eher darunter. Auch die Unternehmensgröße hat Einfluss auf das Gehaltsniveau: Je mehr Mitarbeiter ein Arbeitgeber beschäftigt, desto höher fallen in der Regel die Gehälter aus. Ebenfalls über alle Branchen gilt: Wer Personal- und/oder Budgetverantwortung übernimmt, kann ein höheres Gehalt erwarten.