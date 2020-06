Quelle: golang.org Schneller vorwärts Go: Effizient programmieren für fast alle Plattformen Go ist mehr als eine akademische Spielerei von Google-Mitarbeitern: Mit der Programmiersprache ent­stehen Kommandozeilen­programme oder Serverdienste. Die größten Anwendungen im Cloud-Umfeld wurden in Go entwickelt. Von Jan Mahn

Die Programmiersprache Go entstand als Privatprojekt von Google-Mit­arbeitern, die vor allem vom langsamen C-Kompilieren genervt waren. Nicht nur dank eines schnellen Compilers stieg Go schnell zur beliebtesten Sprache bei Cloud- und Container-Entwicklern auf. Populärstes Go-Projekt ist Kubernetes mit 1,4 Millionen Zeilen Go-Code.

Ein C-Nachbau ist Go aber nicht: Die Syntax erinnert höchstens entfernt an C und seine Verwandten. Stattdessen überrascht sie mit ungewohnten Konzepten, die sich nach kurzer Umgewöhnung als erstaunlich durchdacht entpuppen. So ist die Sprache zum Beispiel objektorientiert, verwendet aber keine Klassen.