Goldöhrchen­beglücker Die Soundkartenkombination EVGA Nu Audio Pro 7.1 richtet sich an Audioenthusiasten, die Wert auf hohe Klangqualität am PC legen und nicht aufs Geld schauen müssen.

Das Set besteht aus zwei Karten: Die Stereo-Soundkarte Nu Audio Pro unterstreicht ihren audiophilen Anspruch durch einen 6,3-Millimeter-Kopfhörerausgang und einen Stereo-Ausgang in Form zweier vergoldeter Cinch-Buchsen. Mikrofon- und Line-Eingang sind als 3,5-Millimeter-Buchse ausgeführt, ein optischer Digitalausgang ist ebenfalls vorhanden. Für die Ausgabe der Mitten-, Rück- und Basskanäle in analogen 4.0-, 5.1- oder 7.1-Ensembles ist die kleinere Nu Audio Pro Surround zuständig. Die Karten belegen jeweils einen PCIe-x1-Steckplatz und kommunizieren direkt per Mini-DisplayPort-Kabel miteinander. Zusätzlich will die Nu Audio Pro per SATA-Stromkabel versorgt werden.

Auch die weiteren technischen Daten lesen sich vielversprechend: An allen Ausgängen kommen hochwertige Digital-Analog-Wandler und Verstärker zum Einsatz. Die Karten geben digitale Inhalte im Surround-Modus mit einer Auflösung von maximal 32 Bit und Abtastraten bis 192 kHz wieder; bei Stereomaterial sind bis zu 384 kHz drin. Mit diesen Einstellungen darf man auch am Line-in aufnehmen, per Mikro ist bei 192 kHz und 24 Bit Schluss.