Poster-Drucker Günstiger A1-CAD-Drucker Canon Imageprograf TA-20 Ein professioneller DIN-A1-Drucker unter 1000 Euro? Den Canon Imageprograf TA-20 gibt es ab 670 Euro, er druckt CAD-Entwürfe ebenso wie Poster. Wer bisher nur mit kleinen Druckern bis A3 zu tun hatte, muss aber umdenken und braucht sehr viel Platz. Von Rudolf Opitz

Canon bewirbt den Imageprograf TA-20 als „kompaktes, intuitives System“; kompakt ist er aber nur im Vergleich zu anderen Großformatdruckern. Das knapp ein Meter breite und 75 Zentimeter tiefe Gerät braucht eine stabile Stand­fläche und reichlich Raum für die Ablage der fertigen Drucke. Eine Auffangvorrichtung gehört nicht zum Lieferumfang. Der TA-20 bedruckt standardmäßig Rollenpapier. Ein fertiger Druck wird automatisch entlang der Papierbreite von der Rolle geschnitten und fällt auf den Boden, wenn kein Tisch oder Korb bereitsteht.

Das trommelförmige Druckergehäuse hat oben eine große Klappe, die den Eingriff in den Papierweg ermöglicht. Über die Klappe setzt man bei der Erstinstallation auch den großen Druckkopf mit 15.360 Düsen ein (2560 pro Grundfarbe inklusive Schwarz plus 5120 Düsen für das zusätzliche Mattschwarz). Die fünf Tintenpatronen kommen in einen gut zugänglichen Kasten an der rechten Frontseite. Da der TA-20 ausschließlich mit Pigmenttinten druckt, sollte man die Patronen vor dem Einsetzen gut schütteln, damit sich die ­festen Tintenbestandteile verteilen.