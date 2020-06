Flinker Allesfresser Dokumentenscanner Avision AD370 für größere Aktenstapel Der Avision AD370 digitalisiert bis zu 70 Blatt pro Minute beidseitig und zieht mit seiner optimierten Transportmechanik auch kleinere Formate gerade ein. Der Büro-PC muss die großen Datenmengen aber ebenso flott entgegennehmen und verarbeiten können. Von Rudolf Opitz

Einzugscanner sind im Büro das Mittel der Wahl, um die tägliche Post und Aktenstapel schnell und einfach in die elektronische Ablage zu befördern. Vorteile sind geringer Platzbedarf, hohe ­Geschwindigkeit, das Scannen verschiedener Papiergrößen und -stärken sowie einfache Bedienung. Der Avision AD370 tritt an, um in diesen Disziplinen zu ­punkten.

Der schnelle Papiertransport des Scanners zieht pro Minute bis zu 70 DIN-A-4-Vorlagen an den beiden Scanzeilen vorbei, was bei doppelseitigen Vorlagen satte 140 Seiten ergibt. Um die vielen Daten zügig auf den PC zu übertragen, hat der AD370 eine USB-3.1-Schnittstelle (Gen 1, 5 GBit/s). Avision bietet das Modell auch als AD370N mit Gigabit-Ethernet-Port und als AD370NW mit Ethernet und WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4) an.