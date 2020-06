Luftvermesser Das richtige Raumklima ist wichtig fürs Wohlbefinden. Ein CO2-Sensor warnt die Bewohner, wenn „dicke Luft“ ist.

Das lettische Unternehmen Aranet verkauft eigentlich Messtechnik für den Industriebereich. Das 7 x 7 Zentimeter große Gehäuse des Aranet4 ist transparent und gibt den Blick auf die Platine frei. Das kleinen E-Ink-Display (200 x 200 Pixel) mit eingearbeiteten Ampelpunkten verleiht dem Sensor einen technischen Charme. Er misst außer CO 2 -Gehalt auch Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck.