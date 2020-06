Datenkrake an der Leine Privacy-Checkliste Google Google weiß, wonach Sie suchen und was Sie bei ebenso zum Alphabet-­Konzern gehörenden Diensten wie Gmail und YouTube machen. Bei Ihren Streifzügen im Netz verfolgt Google Sie über Werbung und das Trackingwerkzeug Google Analytics – sofern Sie das nicht unterbinden. Von Jo Bager

☑ Konto regelmäßig checken

Nutzen Sie einen Google-Account und ­Google-Dienste, dann kann Google sehr detaillierte Informationen über Sie zusammentragen. Einen Überblick verschaffen Sie sich in den Kontoeinstellungen. Sie erreichen sie mit dem Desktop-Browser unter myaccount.google.com und auf dem Smartphone über die Google-Einstellungen.

Am besten, Sie beginnen mit dem Privatsphärecheck, der die drei wichtigsten Einstellungen überprüft: den „Standortverlauf“, die „Web- und App-Aktivitäten“ sowie den „YouTube-Verlauf“. Ihre Mobilgeräte senden Ihre Position bei aktiviertem Standortverlauf auch dann regelmäßig an Google, wenn Sie keine Google-Apps nutzen. Die Web- und App-Aktivitäten er­fassen Suchanfragen und Aktivitäten auf Google-Websites sowie in Google-Apps. Dabei speichert Google je nach App auch den Standort. Der YouTube-Verlauf hält fest, welche YouTube-Videos Sie sich angesehen und wonach Sie bei dem Videodienst gesucht haben.