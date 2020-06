nture Wald der Finsternis Someday You’ll Return: Abenteuer in der grünen Hölle Am meisten hat der Mensch Angst vor sich selbst – frei nach diesem Motto schickt CBE Software in Someday You’ll Return einen Familienvater auf die Suche nach der verschwun­denen Tochter in einen düsteren Wald. Einheimische Folklore, brutale Killer und ein tragisches Familienschicksal wecken Erinnerungen an den ­Klassiker Silent Hill. Von Andreas Müller

Seit Jahrhunderten ist der Wald ein symbolträchtiges Sammelbecken unterschiedlicher Deutungen, das aus unserer Kultur kaum wegzudenken ist. Dort hausen schließlich Räuber, Dämonen und Geister. Schon im Märchen verirrten sich Kinder darin, wurden in Tiere verwandelt oder von Hexen gefressen. Für andere ist es ein Ort der Prüfungen, der das Verdrängte herauskramt. Für die Hauptfigur Daniel in Someday You’ll Return ist dieses Wissen und die lauernde Gefahr verbunden mit längst vergessenen Traumata.

Anfangs weiß man nur wenig über diesen Daniel. Mürrisch sitzt er hinter dem Steuer, schnauzt seine Ex-Frau am Telefon an und sucht nach seiner verschwundenen Tochter Stela. Warum sie verschwunden ist und Daniel nicht die Polizei benachrichtigt, bleibt unklar. Irgendwann führt ihn die Spur in einen einsamen Wald, den er nur zu gut aus seiner Jugend kennt. Schon bald ähnelt der Wald einem endlosen Irrgarten, der die Hauptfigur immer tiefer in die Abgründe der menschlichen Seele führt. Ob oder wie Daniel aus diesem Wald der Erkenntnis entkommt, lässt das Spiel offen.