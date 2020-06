MDM fürs SOHO Eine zentrale Verwaltung mobiler Endgeräte reduziert Sicherheits­risiken. Miradores Cloud-Lösung ist kostenlos und daher auch für ­Familien- und Gelegenheits-Admins interessant.

Lösungen für das „Mobile Device Management“ (MDM) überwachen und konfigurieren Geräte mit Android, iOS macOS und Windows. Auch im kleinen Büro oder im Privatbereich spart eine zentrale Verwaltung des elektronischen Geräteparks zeitraubende Einzelmaßnahmen. Der finnische Anbieter Miradore stellt sein in der Cloud beheimatetes MDM auch in einer kostenlosen Variante zur Verfügung. Angehende Admins müssen sich dazu über die Website registrieren. Ein Webbrowser genügt für das Verwalten.

Miradores „light“-Variante nutzt unter Android die Google Device Administrator API, die auch ältere Android-Versionen unterstützen. Dazu muss der „Miradore Online Client“ aus dem Play Store installiert und mit Anmeldedaten versorgt werden, die der Admin per E-Mail erhält. Für Windows-Systeme reichen Download und Installation eines vorkonfigurierten Clients. iOS oder macOS brauchen keine spezielle Client-Software, ein Profil in den Einstellungen des Apple-Gerätes genügt, das der Nutzer per Download über Safari im Gerät installieren kann.