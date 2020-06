AR-Schnappschuss Effekte erstellen mit Lens Studio Um das virtuelle Zusammentreffen lustiger zu gestalten, kann man per Webcam-Filter als Gurke oder Avocado an Videokonferenzen teilnehmen. Wem das zu langweilig ist, der erstellt sich mit Lens Studio einfach seinen eigenen Effekt. Von Kim Sartorius

In Köln ist der T-Rex seit langer Zeit wieder aufgetaucht“, schreibt ein Nutzer auf Twitter über sein Bild, das einen lebensechten Dinosaurier vor dem Kölner Dom zeigt. Animieren und bearbeiten lassen sich solche Effekte etwa mit Lens Studio von Snap Inc. Neben 2D- und 3D-Elementen unterstützt einen das Programm beim Erstellen von Filtern und Animationen. Gamer, die sich beim ­Zocken filmen, können diese in ihren ­Streams nutzen – etwa um bei einem Wutausbruch in Flammen aufzugehen. Animatoren und Kreative haben die Möglichkeit, ihre 3D-Objekte zum Leben zu erwecken und durch Effekte zu ergänzen. Seit Online-Partnervermittlungen Videochats als Alternative zum ersten Treffen anbieten, haben Singles zudem die Möglichkeit, die Kulisse oder die Charaktere der Lieblingsserie von sich und ihrem Date nachzubilden und sich etwa im Wohnzimmer der Simpsons kennenzulernen. Die Filter lassen sich in Kombination mit der virtuellen Webcam Snap Camera in jedem Programm einsetzen, das mit einer Webcam arbeitet. Dazu wählen Sie Snap Camera in den Kameraeinstellungen Ihres Rechners als Linse aus. Alle Downloads finden Sie über ct.de/y5q3.

Mit Lens Studio und Snapchat lassen sich Dinosaurier wieder zum Leben erwecken.

Virtuelle Masken

Lens Studio gibt es kostenlos für macOS und Windows. Das Programm ist in vier Abschnitte unterteilt: eine Verzeichnisstruktur für Effekte, Skripte und weitere Materialien, ein Arbeitsbereich, in dem sich die Objekte verändern lassen, ein Panel für Einstellungen und eine Echtzeit-Vorschau, um sich den erstellten Filter anzusehen. Dort lassen sich zudem verschiedene Endgeräte auswählen, um zu sehen, wie der Effekt auf einem iPhone oder Blackberry aussieht.