Spürhund mit System Reguläre Ausdrücke im Shell-Einsatz unter Linux War der Familienname Schmidt oder Schmitt? Oder Schulz? Irgendwas mit „Sch“ am Anfang, so viel ist sicher. Mit regulären Ausdrücken finden Sie unter Linux selbst dann das Richtige, wenn Sie sich nicht mehr so genau erinnern können, wie es geschrieben wird. Von Tim Schürmann

Namen sind nicht nur Schall und Rauch, sie bilden oft die Basis für E-Mail-Adressen oder Benutzernamen. Wohl dem, der ein perfektes Namensgedächtnis hat und genau weiß, ob er zuletzt mit Herrn Schmidt oder Herrn Schmitt geschrieben hat. Alle anderen sind auf die mehr oder minder guten Suchfunktionen ihrer E-Mail-Programme oder Messenger angewiesen – oder müssen zu Linux-Bordmitteln greifen, um die Gedächtnislücke zu schließen.