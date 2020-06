Smartphone statt Webcam Android- und iOS-Geräte als Webcam am PC unter Windows betreiben Der Handel hält derzeit hauptsächlich überteuerte oder veraltete Webcams bereit, wenn sie überhaupt lieferbar sind. Abhilfe für Videokonferenzen schafft das Smartphone: Mit speziellen Apps lassen sich deren Kameras unter Windows, macOS und Linux per WLAN oder USB als Webcam nutzen. Dieser Weg bietet gegenüber herkömmlichen Webcams sogar einige interessante Vorteile. Von Marvin Strathmann und Jörg Wirtgen

Sobald der Chef zur Videokonferenz lädt, fällt auf, dass dem Home­office-PC etwas Wichtiges fehlt: die Webcam. Zum Glück hat fast jeder eine mächtige Kamera in der Hosentasche, nämlich die des Smartphones. Selbst billige Handys kommen noch mit einer ausreichend guten Kamera. Mit der passenden App richten Sie sie schnell als externe Kamera für Programme wie Zoom, Skype oder Jitsi ein. Eine Alternative sind übrigens Programme, mit denen sich Fotokameras als Webcam einbinden lassen, wir kennen Tools von Canon, Fujifilm und Panasonic (siehe ct.de/y5y2). Eine weitere Alternative wäre, gleich die ganze Videokonferenz auf Smartphone oder Tablet durchzuführen, wenn einem deren Display und Interaktionsmöglichkeiten reichen.

Anders als mit ins Display integrierten oder externen Webcams mit Klemmhalterung muss man beim Smartphone etwas improvisieren – denn wenn man das Smartphone einfach an den Monitor lehnt, werden die Aufnahmen sehr nasen- und (doppel-)kinnlastig. Authentischer filmen Sie, wenn Sie das Smartphone auf Augenhöhe positionieren, beispielsweise mit einem Ministativ und einer Handyklemme. Stellen Sie es dann vor das Videochat-Fenster auf dem Monitor, wirkt es für Ihren Gesprächspartner fast so, als würden Sie ihm in die Augen schauen – der Parallaxeneffekt entfällt also. Normalerweise tritt er umso stärker auf, je weiter Videochat-Programm und Kamera voneinander entfernt sind, wenn beispielsweise die Webcam auf einem besonders großen Monitor steht oder wenn man sich mit einem neben dem Monitor stehenden Notebook filmt. Zudem für Notebook-Nutzer mit externem Monitor interessant: Dank Smartphone-Kamera kann das Notebook hinter dem Monitor stehen oder geschlossen betrieben werden.