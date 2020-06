Zahlen, Daten, Fakten Raumfahrt Von Michael Link

Das Weltall ist ein weites und un­beackertes Feld. Die Politik misst der Weltraumforschung allerdings keine große Bedeutung bei, betrachtet man die finanzielle Förderung. Die Ausgaben für so wichtige Satellitennavigationssysteme wie GPS und Galileo muten regelrecht klein an, vergleicht man sie etwa mit den Milliardenbeträgen zur Stützung der Autoindustrie allein in Deutschland. Der Mond ist bei den Weltraummissionen aktuell wieder in den Fokus gerückt, ebenso will Elon Musk Menschen auf dem Mars siedeln lassen. Die Zahl der Satelliten auf Erdumlaufbahnen ver­größert sich quasi explosionsartig. Maßnahmen gegen die Vermüllung der Orbits sollen Kollisionen verhindern. Dass das All auch ein Ort für verblüffende Rekorde ist, zeigt die Grafik ganz unten. (mil@ct.de)