Garkontrolle Auch vor Bratpfanne, Grill und Backofen macht die smarte Technik nicht halt. Mithilfe des „Meater Block“ soll man Kurz- oder Langgebratenes auf den Punkt garen können.

Der Meater Block ist kantiger Klotz aus schick verarbeitetem Bambusholz, der für ein Küchenutensil mit ungewöhnlich viel Technik bestückt ist. Er ist Ladestation und Kommunikationszentrale für gleich vier stylische Bratthermometer, mit denen man Fleisch- oder Fischportionen bis auf den Punkt garen kann. In jedem der vier Metallzäpfchen stecken ein Akku, Temperatursensoren an der Spitze und am Ende sowie ein Bluetooth-Modul.

Via Bluetooth halten die Messstäbe die Verbindung zur Basis, die ihrerseits mit drei AA-Batterien oder einem USB-Netzteil mit Strom versorgt wird. Der Block ist zusätzlich mit einem WLAN-Modul und einem kleinen OLED-Display bestückt. Bevor es losgeht, müssen die Thermometer voll aufgeladen sein. Spitze und Basis sind zugleich die Ladepole, mit denen man die Messstäbe in die Halterung des Blocks klickt und lädt. Der Block erkennt die Thermometer, verbindet sich mit ihnen via Bluetooth LE und zeigt über das Display den aktuellen Ladestand an.