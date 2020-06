Bild: Thomas Kuhlenbeck Reden ohne Wolke Private Videokonferenzen mit Nextcloud Talk Manchmal fühlt es sich seltsam an, Videokonferenzen über das System eines Dienstleisters zu führen. Wer kann mithören und -sehen oder geteilte Bildschirme beobachten? Mehr Privatsphäre verspricht ein selbst­betriebenes System wie Nextcloud. Seine Talk-App bietet Videokonferenzen, für die ein halbwegs aktueller Browser genügt. Von Johannes Endres

Nextcloud Talk ist eine Server-App in der Open-Source-Cloud Nextcloud. Sie überträgt Bild und Ton direkt zwischen den Teilnehmern. Daher können alle Daten in Ende-zu-Ende-verschlüsselten Kanälen fließen. Dank der in modernen Browsern dafür integrierten Technik braucht man keine Extra-Software, nicht einmal fürs Teilen von Anwendungsfenstern oder des Desktops.

Durch die direkte Übertragung begrenzt der schwächste Upstream eines Teilnehmers die Zahl der Teilnehmer (siehe Kasten „Quadrat-Quatschen“). Nextcloud selbst gibt eine Obergrenze von rund zehn Teilnehmern an, sofern alle an dicken Internetleitungen sitzen; wenn es eng wird, sollten einige ihr Video nicht senden, um Bandbreite zu sparen.