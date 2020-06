Metropolis 2.0 Cloudpunk: Schwereloses Neon-Noir-Abenteuer Nivalis, Stadt der Träume, Hoffnungen und Niederlagen. Hier treffen Reich und Arm, gesetzestreue Bürger und Verbrecher aufeinander. Das Erkundungsspiel Cloudpunk von ION Lands zeichnet einen Schmelztiegel menschlicher Abgründe und Gefühle. Von Andreas Müller

Sie ist die letzte Stadt der Erde: Nivalis. Das Monster aus Beton ragt hoch in den Neon-leuchtenden Himmel, Platt­formen mit Geschäften widersetzen sich der Schwerkraft und dazwischen wuseln die verlorenen Seelen, die Banker, die Träumer und Süchtigen auf ihren fliegenden Autos durch den nicht enden wollenden Strom der schwerelosen Wolkenstraßen.

Neon-Neo-Noir

In Cloudpunk schlüpft man in die Rolle der jungen Rania. Als Neue in der Stadt nimmt sie einen Job als Postbotin an und liefert ihre Pakete in der ganzen Stadt aus. Einsam kreist sie durch die verregneten Stadtautobahnen, nur begleitet von ihrem künstlichen Hund Camus und der beruhigenden Stimme ihres Auftraggebers Control. Die Lieferungen führen von den Slums unter der Erde bis zum höchsten Geschäfts­tower zu den Reichsten der Reichen.