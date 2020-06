Ryzen-Gamer Gaming-Notebook Lenovo Legion 5 mit Ryzen-4000-Prozessor Lenovo stattet sein 900-Euro-­Notebook Legion 5 (15ARH05) mit einem leistungsstarken Ryzen-­4000-Prozessor, der Mittel­-klasse-GPU GeForce GTX 1650 und einem 120-Hz-Bildschirm aus. Von Florian Müssig

Das Legion 5 (15ARH05) von Lenovo ist das erste günstige Gaming-Notebook im c’t-Labor, in dem ein Prozessor aus der aktuellen Ryzen-4000-Generation steckt. Mit diesen 7-Nanometer-Prozessoren wirbelt AMD seit einigen Monaten den Notebook-Markt durcheinander, weil sie mit bis zu acht CPU-Kernen Intels Mobilprozessoren in allen Abwärmeklassen auf die Plätze verweisen [1, 2].

In konkreten Zahlen: Im Legion-5-­Testgerät steckt mit dem Sechskerner Ryzen 5 4600H das kleinste Modell der 45-Watt-Baureihe, doch er lässt Intels hinsichtlich Kernanzahl und Abwärme identisches Gegenstück Core i7-9750H mit 3500 zu 2800 Punkten im Cinebench R20 deutlich hinter sich. Bei der Singlethreading-Leistung liegen beide in etwa gleichauf. Intels in Kürze verfügbare Prozessoren der zehnten Core-i-Generation dürften die Lücke bei Auslastung aller Kerne nicht schließen können, weil auch sie weiterhin im älteren 14-Nanometer-Prozess vom Band laufen.