Die Installation vom 64-bittigen Raspberry OS läuft schon rund. Probleme machen noch die Video­beschleunigung und die Kamera. Raspbian64 Was die Beta des offiziellen 64-Bit-Linux für den Raspberry Pi schon kann Raspberry Pi 3 und 4 verarbeiten dank ARMv8-Chips auch 64-Bit-­Befehle. Aber die konnte man mit Raspberry OS beziehungsweise Raspbian nicht nutzen. Das ändert sich mit der Beta einer 64-Bit-Version. Stellenweise hakt das neue ­System aber noch. Von Pina Merkert

Endlich wagt sich die Raspberry-Pi-­Foundation an ein eigenes Linux mit 64 Bit. Dieser Schritt erlaubt den Sprung von Version 7 des ARM-Befehlssatzes auf ARMv8. Damit rechnet der Raspi mit 64-Bit-Datentypen wie double in nur einem statt zwei Takten.

Was nach einem kostenlosen Leistungssprung klingt, wirkt sich in der Praxis jedoch selten aus: Die meisten Raspis arbeiten ohnehin nicht an der Leistungsgrenze. Und in unseren Benchmarks (siehe S. 70) rechnete das 64-Bit-System sogar minimal langsamer statt schneller. Und auch von langen 64-Bit-Zahlen profitiert ein Raspi selten: Sie kommen beispielsweise in den Simulationen für den Wetterbericht vor, die keiner ernsthaft vom Supercomputer auf den Bastelrechner umziehen möchte.