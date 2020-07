Video mit Extras Webinare, Videokonferenzen und Livestreams sind schlagartig alltäglich geworden. Wer bessere Streams senden möchte oder Konferenzen organisiert, wertet das Videobild mit der Software H2R Graphics auf.

Gleich zwei Funktionen stecken in H2R Graphics: Overlays, also Schnipsel, die man über ein anderes Kamerabild legt, und eine Pausen-Ansicht, die den nächsten Programmpunkt einer Konferenz ankündigt. Die Informationen dafür bezieht H2R Graphics aus einer Google-Docs-Tabelle und reagiert auf dort vorgenommene Änderungen.

Aus dem Fernsehen kennt man sogenannte Bauchbinden, also die Balken am unteren Bildrand, die Name und Berufsbezeichnung des gezeigten Sprechers enthalten. Solche erzeugt H2R Graphics genauso wie die Ticker, die man von Nachrichtensendern kennt.