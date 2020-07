Stick-in-a-Box MagentaTV-Stick: Fernsehen von der Telekom Streamingdienste in allen Ehren, doch so ganz mögen die meisten ­Kunden auf lineares Fernsehen nicht verzichten. Die Telekom verspricht mit ihrem HDMI-Dongle fürs TV das Beste aus beiden Welten. Von Sven Hansen

Ein TV-Stöckchen schaut irgendwie anders aus: In der Verpackung des MagentaTV-Stick der Telekom steckt ein HDMI-Dongle, der vom Format her eher an Googles Chromecast erinnert. Das etwa 8 × 8 Zentimeter große Kistchen bamselt an einer kurzen HDMI-Zuleitung und wird direkt an einen Port des Fernsehers gesteckt. Dank der mitgelieferten Klettklebepunkte lässt es sich an der Rückseite des TVs befestigen.

Ein 1,5-A-Netzteil liefert dem „Stick-in-a-Box“ den nötigen Strom. Alternativ versorgt man ihn direkt über den Fernseher, sofern dieser eine USB-Buchse mit 1,5 A bietet. Im Innern des Telekom-Sticks werkelt ein Quadcore ARM Cortex-A53 mit 1,8 GHz, womit er etwa in der Klasse des FireTV 4K von Amazon spielt.