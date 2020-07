Zweckentwendet Die Shell als Download-Helfer bei schwierigen Fällen Mit den Kommandozeilen-Tools von Linux können Sie nicht nur Dateien und Verzeichnisse verwalten. Kreativ eingesetzt, lassen sich manche auch zum Download von Bildern oder Videos zweckentfremden, an die man sonst nur umständlich oder gar nicht herankäme. Von Mirko Dölle

Eine Bildergalerie oder ein Konzert­video herunterzuladen ist eine mühsame Fleißarbeit: Einen Download-Button sucht man oft vergeblich, also muss man in Galerien jedes Bild einzeln aufrufen und von Hand speichern und bei Videos hoffen, dass man ein möglichst kostenloses Download-Programm ohne Malware ­findet. Dabei enthält jedes Linux-System haufenweise GNU-Tools, die kreativ angewendet solche Arbeiten erleichtern.