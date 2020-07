Mit Stift und Tasten Oberklasse-Tablets Apple iPad Air 3, Microsoft Surface Go 2 & Samsung Galaxy Tab S6 Wer das Tablet auch als Arbeitsgerät einsetzen will, wird in der Klasse ab 10,5 Zoll fündig. Apple, Microsoft und Samsung liefern brauchbare Ware ab 500 Euro. Mit Stift und Tastatur ­werden die Tablets zu Multitalenten. Von Robin Brand und Steffen Herget

Flache Filmschnitte, E-Book-Reader, Arbeitsgerät: Tablets sind attraktive Alleskönner und dank Eingabe­stiften und andockbaren Tastaturen zu Notebook-Konkurrenten gewachsen. Das neue Selbstbewusstsein macht sich auch im Preis bemerkbar – der wird je nach Ausstattung schnell vierstellig. Doch schon um 500 Euro gibt es Multitalente, die fast allen Anforderungen gewachsen sind.

Wir hatten je einen Vertreter mit iPad OS, Windows und Android im Test: Apple iPad Air 3, Microsoft Surface Go 2 und Samsung Galaxy Tab S6. Alle drei Tablets unterstützen Stifteingabe und lassen sich mit Tastatur-Hüllen ausstatten. Für Stift und Tastatur zahlt man in der Regel einen Aufpreis, abgesehen vom Samsung-Stift, der dem Tab S6 beiliegt. Für welche Zwecke auch ein günstigeres Gerät taugt und wann es doch etwas mehr sein sollte, lesen Sie in der Kaufberatung auf Seite 58.