Bild: Rudolf A. Blaha Setup-Stick reloaded Installationsstick für Windows 10 erstellen Einen USB-Stick so zu befüllen, dass Sie davon Windows 10 installieren können, ist in einigen Fällen trivial und in anderen überraschend schwierig. Mit unseren Tipps meistern Sie alle Fälle gleichermaßen. Von Axel Vahldiek

Sie benötigen einen bootfähigen USB-Stick, mit dem Sie Windows 10 installieren können? Das Erstellen ist ziemlich einfach, sofern es um eine der vor allem für Privatanwender gedachten Client-Editionen Home, Pro oder Education geht (zu anderen später mehr): Laden Sie von Microsofts Website (siehe ct.de/ywry) das kostenlose Programm „Media Creation Tool“ (MCT) herunter. Klicken Sie dazu auf der Website auf den Knopf „Tool jetzt herunterladen“. In Ihrem Download-Ordner landet das Programm „MediaCreationTool2004.exe“ (die 2004 steht für die aktuelle Windows-Version). Es ist ohne Installation lauffähig. Nach dem Start akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen. Ändern Sie im Dialog „Wie möchten Sie vorgehen“ die Auswahl auf „Installationsmedien ...“, sonst aktualisiert das MCT das laufende Windows auf die aktuelle Version, statt Ihren Stick einzurichten. Als Nächstes wählen Sie Sprache, Architektur (32/64 Bit) und Edition aus. Die Vorauswahl passt zum gerade laufenden PC. Ändern Sie sie bei Bedarf.

Nun entscheiden Sie sich, ob Sie eine ISO-Datei erstellen oder einen USB-Stick befüllen wollen. Letzterer muss mindestens 8 GByte groß sein. Stellen Sie sicher, dass nichts Wichtiges mehr drauf ist, denn er wird gleich vollständig und unwiederbringlich gelöscht. Geben Sie ihm durch Umbenennen im Explorer einen eindeutigen Namen und merken Sie sich seinen aktuellen Laufwerksbuchstaben. So können Sie ihn im Auswahl-Dialog des MCT sicher identifizieren – passen Sie dabei gut auf, denn das MCT bietet mitunter auch interne Laufwerke zur Auswahl an. Prüfen Sie im Zweifel also lieber einmal zu viel als zu wenig. Falls Ihr Stick im MCT nicht auftaucht, liegt es in den meisten Fällen daran, dass er keine Partition enthält. Richten Sie dann in der Datenträgerverwaltung eine darauf ein.