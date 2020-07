Mehr I/O zum Basteln

Sehr viele GPIO-Pins an Arduino, Raspi und ESP

Bei Mikrocontroller-Elektronik mit vielen Schaltern, LEDs und Relais reichen die integrierten GPIO-Pins am Arduino, ESP8266, ESP32 oder Raspi oft nicht aus. Das Problem lösen per I2C-Bus angeschlossene GPIO-Extender-Chips wie der MCP23017. Aus zwei Pins macht man so 16 zusätz­liche digitale Ein- oder Ausgänge.

Von Pina Merkert