Gnadenlos The Last of Us 2: Auf Leben und Tod Im Endzeitabenteuer The Last of Us 2 kommt der Tod röchelnd, brutal und unerbittlich. Der gnadenlose ­Rachefeldzug führt an den Rand der emotionalen und moralischen ­Belastbarkeit. Von Andreas Müller

Tödliche Sporen haben die Menschen in willenlose Zombies verwandelt. Die Überlebenden kämpfen nicht nur gegen die tödliche Krankheit, sondern auch gegeneinander. Inmitten des Chaos richtet Kopfgeldjäger Joel im ersten Teil des Spiels ein Blutbad an, um seine Ziehtochter Ellie zu retten.

Fünf Jahre sind vergangen. Ellie ist inzwischen zu einer jungen Frau herangewachsen, die mit Joel in einer kleinen Siedlung lebt. Gemeinsam gehen sie auf Patrouille, um ihre Mitmenschen zu schützen. Als ein tragisches Unglück geschieht, müssen sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Mehr soll hier von der Story nicht verraten werden – The Last of Us 2 steckt voller überraschender Wendungen.